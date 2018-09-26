Переломом ног и многочисленными травмами закончилась для водителя КамАЗа встреча с владельцем легковушки на трассе Серов - Екатеринбург. Момент ДТП попал в объектив камеры регистратора.

Переломом ног и многочисленными травмами закончилась для водителя КамАЗа встреча с владельцем легковушки на трассе Серов — Екатеринбург, сообщает E1.ru. Момент ДТП попал в объектив камеры регистратора.Авария произошла в минувший вторник, 25 сентября, на 288-м километре Серовского тракта. На кадрах видно, что выезжавший со второстепенной дороги водитель легковушки фактически оказался на пути фуры. Мужчина за рулем последней резко нажал на тормоза и попытался уйти на встречную полосу, но в итоге машину качнуло, она выехала на обочину и опрокинулась на бок.Водитель выпал из кабины, получив переломы обеих ног и множество ссадин. Что до виновника аварии, то он скрылся с места — найти его пока что не удалось.