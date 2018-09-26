Звезда сериала Физрук Полина Гренц решила, что будет любить себя такой какая она есть. Девушке надоело истязать себя тренировками и диетами.

Звезда сериала "Физрук" Полина Гренц решила, что будет любить себя такой какая она есть. Девушке надоело истязать себя тренировками и диетами.Артистка с ужасом вспоминает свою борьбу за стройное иподтянутое тело. Звезда поняла, что бег, которым она истязала себя не далникаких результатов."Я подумала, зачем я это с собой делаю, зачем я занимаюсьфизическим насилием над собой. С сегодняшнего дня я не хочу изнурять себя! Да,я буду правильно питаться, но и буду позволять себе "вкусняшки" Да, я считаюсебя толстой! Но это от головы! Я хочу полюбить себя такой, какая я есть! Янадеюсь, что в этом огромном мире найдется человек, который полюбит меня такой,какая я есть! И я не хочу больше стесняться своего тела!" – заявила девушка исорвала с себя толстовку."Вот мой живот! Вот моя жирные ляжки!" – эмоционально комментировалаПолина, как ей кажется свои недостатки. Она отметила, что больше не будет старатьсясделать из себя недостижимый идеал.