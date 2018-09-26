С помощью лазерного сканирования специалисты изучат особенности угловых башен и крепостных стен. Именно такой подход поможет понять, как памятник архитектуры выглядел в XVII веке до многочисленных изменений. Какие секреты уже раскрыли реставраторы?

С помощью лазерного сканирования специалисты изучат особенности угловых башен и крепостных стен. Именно такой подход поможет понять, как памятник архитектуры выглядел в XVII веке до многочисленных изменений. Какие секреты уже раскрыли реставраторы?Возвышается над Москвой-рекой, словно белый голубь: так еще несколько веков назад описали Новоспасский монастырь. Величественный, нарядный — такой он и по сей день. Сохранить исторический облик помогли неоднократные реставрации. Начиная с XVII века, все работы шли под личным контролем Романовых. Для царской семьи это было любимое место для молитвы."Монастырь становится царским богомольем. И именно цари жертвуют большие средства: не просто на благоукрашение монастыря, а то, что они возвели первые каменные стены вокруг монастыря, сделали его таким настоящим форпостом, монастырем-стражем", — рассказывает директор церковно-археологического музея Новоспасского монастыря Ирина Плотникова.В этом году монастырь ждет одна из самых масштабных реставраций за последнее столетие. На белоснежном фасаде вновь появятся образа святых — сейчас они едва просвечивают сквозь краску. Башни, расположенные по периметру, укрепят. Достроят и покрасят почти разрушенную стену братского корпуса. Внутри храма восстановят стершиеся фрагменты настенных фресок."Мы открыли здесь небольшие фрагменты. Здесь была надпись, которая впоследствии была записана следующим слоем. Будет раскрытие этих фресок, и мы тогда сможем эту надпись прочитать", — объясняет руководитель проекта, реставратор Анна Малышева.На чердаке храма нашелся свой секрет: закомары XVII века. Навершие окон, напоминающее кокошник. Сейчас ажурные конструкции закрыты более современной крышей. Мы первые, кому реставраторы показали эту ценную находку."В процессе реставрации есть такая вероятность, что можно вернуть собору именно вид XVII века, то есть, когда низ барабанов откроется, эта красота будет видна всем", — говорит Анна Малышева.Не так давно свой исторический облик приобрела и колокольня — вторая по величине в Москве. Пожар 1812 года сильно ее повредил."Колокол висел на большом деревянном бревне. Бревно перегорело, и колокол упал и проломил своды церкви, и упал еще ниже. И в результате образовалась большая трещина на колокольне. И в результате звонили только маленькие колокола", — говорит благочинный Новоспасского монастыря иеромонах Павел (Гелястанов).Лишь в начале этого лета, спустя два столетия, на прежнем месте вновь появился большой колокол. Миновав почти 400 ступенек, мы поднялись на самый верх колокольни. Сейчас произойдет по-настоящему историческое событие — впервые зазвонит 16-тонный колокол.Звон расходится на несколько километров. Совсем скоро москвичи его смогут слышать каждый день. А посмотреть на полностью отреставрированный храм и башни получится лишь через несколько лет. Сейчас специалисты кропотливо проводят трехмерное лазерное сканирование каждой части здания, чтобы в мельчайших деталях вернуть монастырю его исторический облик.