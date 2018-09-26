В галерее VS unio открылась персональная выставка художника Александра Купаляна Возвращение к шедевру.

В галерее VS unio открылась персональная выставка художника Александра Купаляна "Возвращение к шедевру".Творчество выпускника и преподавателя МГАХИ им. В.И. Сурикова представляет собой уникальное явление времени и идет наперекор массе труднообъяснимого концептуального современного искусства. Он один из первых художников нового поколения возрождает сюжеты античной истории, вплетая в историческую канву произведений элементы современной жизни.Специально для выставки живописец создал цикл "Гибель городов", в котором представил мистический мир гибнущих цивилизаций. В основу легли впечатления художника от путешествий по Италии, опыт стажировки в Академии изящных искусств Неаполя, столкновение со следами жестоких катаклизмов и природных катастроф.Обращение к вечным темам гибели и упадка было актуально для многих художников в различные периоды истории искусства. Александр Купалян продолжает эту традицию в личных переосмыслениях темы апокалипсиса.Масштабные монументальные жанровые картины с глубоким философским подтекстом "Здесь был Герострат", "Помпеи. Шаг в вечность", "Памяти Герники", "Невеста пустыни Пальмира", "Черный Христос", "Форма новой жизни. Хиросима", "Волна. Атлантида" не просто представляют природные последствия трагедии разрушения городов в грязи, копоти, пепле, но и обличают вину человека в этих бедах и несчастьях.Не только задумка, но и техническое исполнение работ отражают кропотливую придирчивость автора к деталям. Замысел и исполнение живописных работ для выставки заняли у художника около пяти лет усердного труда. Увидеть выставку Александра Купаляна "Возвращение к шедевру" можно будет до 17 ноября.