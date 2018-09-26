Депутаты фракции Единая Россия, отсутствовавшие на пленарном заседании Госдумы 26 сентября в ходе рассмотрения законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, заявили о поддержке президентских поправок к нормативно-правовому акту. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты, глава единороссов в Госдуме Сергей Неверов.

Депутатыфракции "Единая Россия", отсутствовавшие на пленарном заседании Госдумы26 сентября в ходе рассмотрения законопроекта о совершенствованиипенсионной системы, заявили о поддержке президентских поправок кнормативно-правовому акту. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты,глава единороссов в Госдуме Сергей Неверов.Поего словам, на пленарном заседании отсутствовали 12 депутатов от"Единой России". У всех из них уважительная причина. Неверов уточнил,что шесть парламентариев находятся в командировках, в том числезаграничных, а шесть – на больничном. По словам вице-спикера, все ониподдержали президентские поправки к законопроекту.Госдумав четверг, 26 сентября, большинством голосов одобрила изменениепараметров пенсионной системы. В основе законопроекта – президентскиепоправки. За их принятие единогласно проголосовали все фракции нижнейпалаты – 385 депутатов.Своиинициативы президент выдвинул в обращении к россиянам 29 августа. Всоответствии с поправками главы государства, женщины будут выходить напенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также вводится уголовнаяответственность для тех работодателей, которые уволят работниковпредпенсионного возраст. Кроме того, этой категории граждан будутпредоставляться ежегодно два дня на прохождение бесплатнойдиспансеризации.Такжеустанавливается повышенный размер пенсионных выплат за более 30 летработы на селе, снижается возраст выхода на пенсию для многодетныхматерей в зависимости от числа детей в семье: у кого трое – на три годараньше, соответственно, у кого четверо детей – на четыре года.Вскорепосле обращения главы государства его инициативы был оформлены впоправки и внесены на рассмотрение нижней палаты парламента.