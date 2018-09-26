Они создают облик городов и знают, что нужно людям. Во Владимире стартовал 14-й конкурс профмастерства архитекторов области. Одна из главных задач - поиск современных, качественных решений в архитектуре, реставрации и территориальном планировании. В этом году около 50 проектов на конкурс представили как начинающие архитекторы, так и уже опытные мастера. Какими объектами гордятся проектировщики и что будет оценивать жюри, узнала Маргарита Махрова.

Они создают облик городов и знают, что нужно людям. Во Владимире стартовал 14-й конкурс профмастерства архитекторов области. Одна из главных задач - поиск современных, качественных решений в архитектуре, реставрации и территориальном планировании. В этом году около 50 проектов на конкурс представили как начинающие архитекторы, так и уже опытные мастера. Какими объектами гордятся проектировщики и что будет оценивать жюри, узнала Маргарита Махрова.Конкурс профмастерства среди архитекторов области начинают с символичного перерезания красной ленточки. По традиции, так открывают новые постройки, а благодаря такому соревнованию - новые решения и талантливых мастеров. На конкурсной выставке в этом году представлено около 50 работ. Какие-то из объектов уже построены, а некоторые существуют пока только в проекте. Андрей Спиридонов - молодой архитектор, выпускник Владимиского госуниверситета. В профессии всего 3 года. Участвует сразу в нескольких номинациях. Это, например, уже разработанный проект планировки крупного жилого района, который ждёт воплощения.Андрей Спиридонов, архитектор, участник конкурса: "Строительство многоэтажных жилых домов, как точечного, так и секционного типа; также особенностью данного проекта является бульвар, который является визуальным продолжением улицы Белякова и выходит к водохранилищу Содышка".От проектного института "Владимиргражданпроект" тоже участвуют несколько строительных объектов. Среди них проект 49-й школы в микрорайоне 8-ЮЗ на 1200 учащихся. Её достроили в этом году, и 1 сентября в здание пришли первые ученики. Сам проект, по словам архитекторов, был непростым. Разрабатывался почти 4 года назад с нуля и стал одним из самых масштабных в области за последнее десятилетие.Николай Волков, главный архитектор ГУП "Владимиргражданпроект": "Участок был сложный, на рельефе, обычно такие вещи сложно проектировать, поэтому здание получилось 3 - 4-этажное, еле-еле вписались в строительные нормы, тем не менее, мне кажется, проект получился интересный. В рамках предельной цены строительства, там тоже такой момент есть".В числе участников как опытные архитекторы, так и студенты. Объекты, представленные на конкурсной выставке могут быть спроектированы для разных районов области и даже других городов страны. Главное, что оценивают члены жюри - грамотная планировка и стилевые решения.Наталья Балеева, главный архитектор Владимирской области, член жюри конкурса: "У нас очень много стилевых направлений, и это очень важно, главное - это уместно их использовать: исторический центр предполагает определённую традицию, а современные участки города, безусловно, могут включать современную архитектуру, используя последние современные тенденции".Конкурс продлится 2 недели. Победителей наградят грамотами в разных номинациях: территориальное планирование, жилищное строительство, благоустройство, ландшафтная архитектура. Кстати, посмотреть и оценить работы участников могут все владимирцы до 4 октября. Конкурсная выставка работает в здании детской художественной школы.