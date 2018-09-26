Голливудский актер и спецпредставитель МИД
нашей страны по российско-американским гуманитарным связям заявил
о желании быть губернатором края. Он считает свою кандидатуру вполне подходящей на выборы в Приморье.
Голливудский актер и спецпредставитель МИД
нашей страны по российско-американским гуманитарным связям заявил
о желании быть губернатором края. Он считает свою кандидатуру вполне подходящей на выборы в Приморье.
Стивен Сигал стал почетным гостем международного кинофестиваля
"Меридианы Тихого". Утром 26 сентября он прилетел во Владивосток. Артист
ответил в частности и на вопросы о
"Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И
стать вашим губернатором", – цитирует звезду телеканал Также актер
добавил, что представляет интересы президента России Владимира Путина.
Напомним, знаменитый американец получил российский паспорт два
года назад. Сигал часто подчеркивает, что ему нравится культура России и что
несколько месяцев в году он хотел бы проводить в стране.
Теперь артист не прочь победить на . Однако согласно законодательству нашей страны, гражданин России,
имеющий гражданство иностранного государства, главой региона быть не может.
Отметим, в крае вопрос о том, кто будет следующим
губернатором, стал актуален после отмены итогов выборов губернатора Приморья,
которые прошли в начале сентября. По итогам голосования во втором туре 16
сентября победу на голосовании в Приморье одержал врио главы региона Андрей
Тарасенко.