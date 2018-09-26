Голливудский актер и спецпредставитель МИД нашей страны по российско-американским гуманитарным связям заявил о желании быть губернатором края. Он считает свою кандидатуру вполне подходящей на выборы в Приморье.

Голливудский актер и спецпредставитель МИДнашей страны по российско-американским гуманитарным связям заявило желании быть губернатором края. Он считает свою кандидатуру вполне подходящей на выборы в Приморье.Стивен Сигал стал почетным гостем международного кинофестиваля"Меридианы Тихого". Утром 26 сентября он прилетел во Владивосток. Артистответил в частности и на вопросы о"Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. Истать вашим губернатором", – цитирует звезду телеканал Также актердобавил, что представляет интересы президента России Владимира Путина.Напомним, знаменитый американец получил российский паспорт двагода назад. Сигал часто подчеркивает, что ему нравится культура России и чтонесколько месяцев в году он хотел бы проводить в стране.Теперь артист не прочь победить на . Однако согласно законодательству нашей страны, гражданин России,имеющий гражданство иностранного государства, главой региона быть не может.Отметим, в крае вопрос о том, кто будет следующимгубернатором, стал актуален после отмены итогов выборов губернатора Приморья,которые прошли в начале сентября. По итогам голосования во втором туре 16сентября победу на голосовании в Приморье одержал врио главы региона АндрейТарасенко.