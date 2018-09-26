Госпитализацией
закончился очередной скандал на телестройке для экс-участницы Даши Осенковой.
Девушка была
приглашена на реалити-шоу, чтобы разоблачить Илью Яббарова, который тайно от возлюбленной Риты
Ларченко провел с ней ночь.
Госпитализацией
закончился очередной скандал на телестройке для экс-участницы Даши Осенковой.
Девушка была
приглашена на реалити-шоу, чтобы разоблачить Илью Яббарова, который тайно от возлюбленной Риты
Ларченко провел с ней ночь.
В конце прошлой недели Илья должен был от проекта лететь на
Сейшельские острова, но неожиданно исчез. Позже стало известно, что он провел
время в компании Осенковой, с которой втайне переписывался.
На чистую воду героя-любовника вывели в присутствии Риты Ларченко,
которая беременна от Яббарова. На "очную ставку" с мужчиной на съемочную
площадку вызвали Дашу Осенкову.
Девушка при всех подтвердила, что Яббаров провел ночь у нее.
Услышав это, Илья врезал тайной даме сердца в левый глаз и отправил ее в нокдаун, передает "Московский
комсомолец". Дарью отправилась в травмпункт, где ей вызвали "скорую" и
доставили в Боткинскую больницу.
Пострадавшей за правду Осенковой диагностировали сотрясение
головного мозга, ушибы и отправили лечиться домой. Экс-участница "Дома-2" намерена
наказать обидчика, она планирует обратиться в полицию с заявлением.
По словам Даши, на следующий день Яббаров написал ей, что он "самый
ужасный человек", но так и не извинился. Редакторы теле-шоу сообщили, что его
якобы выгнали из проекта.
Напомним, несколько
месяцев назад стало известно, что у Яббарова и Рапунцель-младшей будет ребенок.
Поначалу молодые люди строили планы на совместное будущее и готовились создать
крепкую семью. Однако постоянные дрязги разрушили их отношения. Участник "Дома-2"
долго не страдал в одиночестве, через некоторое время он закрутил роман с Ритой
Ларченко.