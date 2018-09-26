Госпитализацией закончился очередной скандал на телестройке для экс-участницы Даши Осенковой. Девушка была приглашена на реалити-шоу, чтобы разоблачить Илью Яббарова, который тайно от возлюбленной Риты Ларченко провел с ней ночь.

Госпитализациейзакончился очередной скандал на телестройке для экс-участницы Даши Осенковой.Девушка былаприглашена на реалити-шоу, чтобы разоблачить Илью Яббарова, который тайно от возлюбленной РитыЛарченко провел с ней ночь.В конце прошлой недели Илья должен был от проекта лететь наСейшельские острова, но неожиданно исчез. Позже стало известно, что он провелвремя в компании Осенковой, с которой втайне переписывался.На чистую воду героя-любовника вывели в присутствии Риты Ларченко,которая беременна от Яббарова. На "очную ставку" с мужчиной на съемочнуюплощадку вызвали Дашу Осенкову.Девушка при всех подтвердила, что Яббаров провел ночь у нее.Услышав это, Илья врезал тайной даме сердца в левый глаз и отправил ее в нокдаун, передает "Московскийкомсомолец". Дарью отправилась в травмпункт, где ей вызвали "скорую" идоставили в Боткинскую больницу.Пострадавшей за правду Осенковой диагностировали сотрясениеголовного мозга, ушибы и отправили лечиться домой. Экс-участница "Дома-2" намеренанаказать обидчика, она планирует обратиться в полицию с заявлением.По словам Даши, на следующий день Яббаров написал ей, что он "самыйужасный человек", но так и не извинился. Редакторы теле-шоу сообщили, что егоякобы выгнали из проекта.Напомним, несколькомесяцев назад стало известно, что у Яббарова и Рапунцель-младшей будет ребенок.Поначалу молодые люди строили планы на совместное будущее и готовились создатькрепкую семью. Однако постоянные дрязги разрушили их отношения. Участник "Дома-2"долго не страдал в одиночестве, через некоторое время он закрутил роман с РитойЛарченко.