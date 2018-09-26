Причины пожара в нежилых помещениях выясняются

Причины пожара в нежилых помещениях выясняютсяЗа одну ночь сразу в двух зданиях во Владимирской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Сначала на пульт диспетчеру поступило сообщение о загоревшемся производственном помещении на проспекте Ленина, 42 в Лакинске. Первое подразделение спасателей прибыло уже через 4 минуты. Ликвидировать открытое горение удалось за 14 минут. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Никто не пострадал.К ликвидации последствий происшествия привлекались 7 единиц техники и 25 человек.А через несколько часов загорелся нежилой дом в деревне Копнино Селивановского района. Пожар распространился на площади 64 квадратных метров. Спасатели боролись с огнем несколько часов. Пострадавших нет.К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники и 8 человек.