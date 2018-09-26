Следствие считает, что халатность чиновницы привела к трагедии

Следствие считает, что халатность чиновницы привела к трагедииСотрудницу администрации Вязниковского района обвиняют в халатности, которая привела к смерти ребенка. Об этом сообщает региональный СледКом.Следствие установило, что обвиняемая 12 лет работала заместителем главы администрации Вязниковского района, а также была председателем комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству (КУМИ).Женщина знала, что на улице Ленина в Вязниках много лет простаивает заброшенное здание. Чиновница не сделала ничего, чтобы сохранить постройку, не следила за состоянием строительных конструкций и текущего ремонта.Когда-то это здание было детским садом, но в 2010 году его передали под культурно-досуговый комплекс. Сюда поселились арендаторы, компьютерный клуб, кружки для молодежи и эксплуатационная контора. Но надолго «постояльцы» там не задерживались. Последней, в октябре 2015 года, из здания выехала городская библиотека.С этого момента сооружение оказалось заброшенным. В 2016 году там произошел пожар, однако представители власти не сделали ничего, чтобы закрыть свободный доступ посторонних лиц на очевидно опасный объект.18 декабря 2017 года пятеро детей через окно первого этажа забрались в «заброшку». Подростки стали подниматься на второй этаж по разрушенной лестнице, и в этот момент лестничный пролет обрушился.12-летнего мальчика придавило бетонными плитами. Ребенок умер на месте происшествия.Следствие считает, что именно бездействие обвиняемой привело к трагедии.Уголовное дело направлено в суд.