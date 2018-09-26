В день рождения Петра Порошенко президент и его супруга обменялись нежностями. Прижавшись к любимому, первая леди расхвалила характер и мудрость супруга, а также пожелала ему и дальше вселять веру, дарить надежду и приумножать любовь.

В деньрождения Петра Порошенко президент и его супруга обменялись нежностями.Прижавшись к любимому, первая леди расхвалила характер имудрость супруга, а также пожелала ему и дальше вселять веру, дарить надежду иприумножать любовь.Марина МаринаПорошенко публично поздравила мужа с днем рождения в праздничном посте настранице "Фонд Порошенко" в Facebook. Через некоторое время натрогательные строки в сети отозвался и гарант. Президент поблагодарил запоздравления жену, а заодно и всех присоединившихся к ним украинцев.Порошенкоисполнилось 53 года, он – самый молодой глава в истории Украины. В свой деньрождения он посетилукраинскую общину в США, где президент находится на 73-й сессии Генассамблеи ООН.Главе государства исполнилипесни "Многая лета" и Happy birthday, но пользователи Сети кпоздравлениям украинскому лидеру отнеслись настороженно. Ведь всем известно,что Порошенко частенько появляется на людях пьяным.Критикирассказывают, что пьяный Порошенко частенько срывает выступления иделает странные заявления. Что характерно, на русском языке.Некоторые решили,что он начал отмечать свой день рождения еще вчера, когда на Генеральнойассамблее ООН перепутал двери и случайно зашел в российскую переговорную, где вэто время находился министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава МИД, как всегда, быстро сориентировался и прокомментировал появление лидераНезалежной коротко и с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".