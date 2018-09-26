В день
рождения Петра Порошенко президент и его супруга обменялись нежностями.
Прижавшись к любимому, первая леди расхвалила характер и
мудрость супруга, а также пожелала ему и дальше вселять веру, дарить надежду и
приумножать любовь.
В день
рождения Петра Порошенко президент и его супруга обменялись нежностями.
Прижавшись к любимому, первая леди расхвалила характер и
мудрость супруга, а также пожелала ему и дальше вселять веру, дарить надежду и
приумножать любовь.
Марина Марина
Порошенко публично поздравила мужа с днем рождения в праздничном посте на
странице "Фонд Порошенко" в Facebook. Через некоторое время на
трогательные строки в сети отозвался и гарант. Президент поблагодарил за
поздравления жену, а заодно и всех присоединившихся к ним украинцев.
Порошенко
исполнилось 53 года, он – самый молодой глава в истории Украины. В свой день
рождения он посетил
украинскую общину в США, где президент находится на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Главе государства исполнили
песни "Многая лета" и Happy birthday, но пользователи Сети к
поздравлениям украинскому лидеру отнеслись настороженно. Ведь всем известно,
что Порошенко частенько появляется на людях пьяным.
Критики
рассказывают, что пьяный Порошенко частенько срывает выступления и
делает странные заявления. Что характерно, на русском языке.
Некоторые решили,
что он начал отмечать свой день рождения еще вчера, когда на Генеральной
ассамблее ООН перепутал двери и случайно зашел в российскую переговорную, где в
это время находился министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД, как всегда, быстро сориентировался и прокомментировал появление лидера
Незалежной коротко и с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".