Мужчина испугался наказания за аварию

Мужчина испугался наказания за авариюЖителя Киржача признали виновным за донос о несуществующем преступлении.В мае этого года мужчина пришел в местный отдел полиции и рассказал, что у него угнали автомобиль, который был припаркован у дома.Следователи начали проверку и быстро выяснили, что никакого угона не было. Накануне визита в полицию хозяин машины отдыхал с друзьями, они вместе выпивали алкоголь. И будучи пьяным, мужчина сел за руль. Но далеко уехать не удалось и на трассе «Дубки-Киржач» он попал в аварию.Киржачанин так испугался наказания за ДТП, что сбежал с места происшествия. Уже после этого он придумал историю об угоне.За ложный донос мужчина должен выплатить штраф в размере 7000 тысяч рублей.