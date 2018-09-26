Полицейские изъяли у него 20 тысяч пачек табачной продукции

Полицейские изъяли у него 20 тысяч пачек табачной продукцииИндивидуального предпринимателя из Мурома обвиняют в продаже поддельных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили, что мужчина занимался своим «бизнесом» с января этого года. Сигареты неизвестного происхождения муромлянин продавал местным жителям через социальные сети.В гараже, принадлежавшему обвиняемому, оперативники нашли более 20 тысяч пачек сигарет. Розничная стоимость изъятой партии превышает 1 миллион рублей. Еще одну партию «паленой» табачной продукции она сумму 380 тысяч рублей полицейские нашли в одной из транспортных компаний.Мужчина во всем признался. Материалы уголовного дело переданы в суд.