Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей недавно познакомился с биологической матерью Викторией Парфеновой. Теперь молодой мужчина пытается найти отца, имя которого родительница тщательно скрывает.

Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей недавно познакомился сбиологической матерью Викторией Парфеновой. Теперь молодой мужчина пытаетсянайти отца, имя которого родительница тщательно скрывает.Сергей вновь стал героем программы "На самом деле" Первогоканала. В начале передачи ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что молодому человеку стало дурно из-за сильного волнения. "Я не буду скрывать, что с тобой на протяжении долгого времени работала бригада скорой помощи. Ты почувствовал себя плохо за несколько минут до начала съемок. Эта тема по прежнему доставляет тебе сильную боль", – поделился шоумен.В этом выпуске появилась подруга Виктории – Елена Шинкаренко. Женщина рассказала,что знала отца Зверева-младшего – это был ее супруг Андрей.В начале 90-х Елена была любовницей мужа Виктории, а та,узнав о предательстве, в отместку вступила в интимную связь с ее супругом.Правда вскоре об этой чудовищной истории стало известно."Андрей и Игорь дружат. Они за бутылочкой друг другупокаялись. Тогда-то и узнали жены. Мой пришел и говорит: вот так. Ну, посидели,поговорили. Детский сад не стали разводить. Мы решили это пережить", – вспомнилаШинкаренко.Она уверила Сергея, что ни она ни ее муж не знали о егосуществовании. Андрей бы не позволил своему сыну остаться в детском доме. Онибы с радостью приняли его в семью. Сама Елена готовабыла бы стать крестной Зверева-младшего.По словам Шинкаренко ее супруг был добрым человеком, в немне было агрессии и жестокости. Елена не стала скрывать, что они оба друг другубыли неверны.Зверева-младшего ждала плохая новость. Андрей Шинкаренкоскончался 23 апреля 2010 года. "Он болел сахарным диабетом. Ему было 43 года.Когда он заболел, он даже не знал, что у него сахарный диабет, он потом началлечиться. Но потом сдался", – рассказала женщина. "Еще хуже", – произнес Сргейи выпил глоток воды.В студии появился сын Елены – Вадим Шинкаренко. Между Зверевым-младшими предполагаемым братом была проведена экспертиза ДНК. Результаты исследованияшокировали присутствующих. "Вероятность того, что вы являетесь братьями, равнанулю", – заявил ведущий шоу Дмитрий Шепелев.