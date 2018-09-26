Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей недавно познакомился с
биологической матерью Викторией Парфеновой. Теперь молодой мужчина пытается
найти отца, имя которого родительница тщательно скрывает.
Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей недавно познакомился с
биологической матерью Викторией Парфеновой. Теперь молодой мужчина пытается
найти отца, имя которого родительница тщательно скрывает.
Сергей вновь стал героем программы "На самом деле" Первого
канала. В начале передачи ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что молодому человеку стало дурно из-за сильного волнения. "Я не буду скрывать, что с тобой на протяжении долгого времени работала бригада скорой помощи. Ты почувствовал себя плохо за несколько минут до начала съемок. Эта тема по прежнему доставляет тебе сильную боль", – поделился шоумен.
В этом выпуске появилась подруга Виктории – Елена Шинкаренко. Женщина рассказала,
что знала отца Зверева-младшего – это был ее супруг Андрей.
В начале 90-х Елена была любовницей мужа Виктории, а та,
узнав о предательстве, в отместку вступила в интимную связь с ее супругом.
Правда вскоре об этой чудовищной истории стало известно.
"Андрей и Игорь дружат. Они за бутылочкой друг другу
покаялись. Тогда-то и узнали жены. Мой пришел и говорит: вот так. Ну, посидели,
поговорили. Детский сад не стали разводить. Мы решили это пережить", – вспомнила
Шинкаренко.
Она уверила Сергея, что ни она ни ее муж не знали о его
существовании. Андрей бы не позволил своему сыну остаться в детском доме. Они
бы с радостью приняли его в семью. Сама Елена готова
была бы стать крестной Зверева-младшего.
По словам Шинкаренко ее супруг был добрым человеком, в нем
не было агрессии и жестокости. Елена не стала скрывать, что они оба друг другу
были неверны.
Зверева-младшего ждала плохая новость. Андрей Шинкаренко
скончался 23 апреля 2010 года. "Он болел сахарным диабетом. Ему было 43 года.
Когда он заболел, он даже не знал, что у него сахарный диабет, он потом начал
лечиться. Но потом сдался", – рассказала женщина. "Еще хуже", – произнес Сргей
и выпил глоток воды.
В студии появился сын Елены – Вадим Шинкаренко. Между Зверевым-младшим
и предполагаемым братом была проведена экспертиза ДНК. Результаты исследования
шокировали присутствующих. "Вероятность того, что вы являетесь братьями, равна
нулю", – заявил ведущий шоу Дмитрий Шепелев.