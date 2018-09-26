Латышка Екатерина Скютте обожает татуировки. Правда, смысла ее наколки не несут – это всего лишь арт. Впервые она украсила тело еще в 17 лет, доведя папу до белого каления. А теперь в шоке уже мужчины, которым красавица продает себя.

Латышка Екатерина Скютте обожает татуировки. Правда, смысла ее наколки не несут – это всего лишь арт. Впервые она украсила тело еще в 17 лет, доведя папу до белого каления. А теперь в шоке уже мужчины, которым красавица продает себя."Я лишилась невинности в 21 год, – призналась звезда реалити-шоу "Дом-2". – До этого момента не могла никого к себе подпустить. Я в принципе не так часто встречаю мужчин, которое могли бы меня по-настоящему заинтересовать".Возможно, неудачи на любовном фронте вынудили Катюшу заняться проституцией. Она же хотела мужского внимания! А девушки из эскорта им не обделены, да и зарабатывают прилично."Я познакомилась с девчонкой, которая этим занималась, она мне все и рассказала – улыбается Скютте. Я даже разместила свою анкету на каком-то сайте. Однако первый клиент, который заинтересовался моей персоной, отказался вступать со мной в интимную связь из-за обилия татуировок".Вид раздетой девушки, у которой, как говорят, даже интимная зона густо покрыта наколками, отбил всякое желание у уже возбужденного похотливого клиента. "Его оттолкнули мои рисунки на теле. Я подумала, что это полный провал, и больше не совалась в сферу эскорта", – цитирует СкюттеСтоит заметить, что проститутки часто становятся участницами одиозного телепроекта. Например, Алеся Кличко не раз признавалась, что практиковала любовь за деньги. После ухода из "Дома-2" она родила от кого-то и купила квартиру в центре Тюмени. А Дарья Друзяк из "Дома-2" даже гордится, что до прихода на телестройку зарабатывала своим холеным телом – она встречалась с богатыми мужчинами за деньги и удовлетворяла все их капризы. Именно так она познакомилась с певцом Александром Серовым.