Представители Голливудской торгово-промышленной палаты заявили, что вопреки требованиям общественности, звезда признанного виновным в изнасиловании 81-летнего комика Билла Косби не будет удалена со знаменитой Аллеи славы.

Представители Голливудской торгово-промышленной палаты заявили, что вопреки требованиям общественности, звезда признанного виновным в изнасиловании 81-летнего комика Билла Косби не будет удалена со знаменитой Аллеи славы, сообщает CBS News.Билл Косби стал первой знаменитостью эпохи кампании #MeToo, который был приговорен к реальному сроку за недопустимые действия сексуального характера, совершенные артистом более 10 лет назад. Удалить звезду Косби с Аллеи славы требуют с 2014 года, то есть, с тех пор, как против комика были выдвинуты первые обвинения в изнасилованиях и домогательствах.Представители Голливуда, тем не менее, регулярно отвергают эти требования, говоря, что звезды выдаются артистам за безусловные заслуги в области культуры и шоу-бизнеса."Они предназначены для вечности", — отметили сотрудники Торгово-промышленной палаты Голливуда."Ужасно грустно, когда поведение обладателя звезды на Аллее славы не соотвествует общественным стандартам и ожиданиям", — добавили представители Голливуда.Ранее сообщалось, что звезду Билла Косби пытались осквернить вандалы. Комик получил 10 лет тюрьмы за преступление, которое он совершил 14 лет назад.