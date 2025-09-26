Во Владимире двое мужчин удерживали 18 человек в рабстве.

В городе Владимире разгорается громкий криминальный скандал, связанный с использованием фактически рабского труда. Следователи СКР по Владимирской области при координирующей роли городской прокуратуры возбудили уголовные дела против двух мужчин, которые подозреваются в незаконном лишении свободы 18 человек и присвоении их зарплат на общую сумму более 1 миллиона рублей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Живой товар»: как подыскивали работниковПо данным прокуратуры, преступная схема действовала с 2022 года и была тщательно продумана. Главной целью злоумышленников были наиболее уязвимые категории граждан:«Группой лиц подыскивались жители соседних регионов без определенного места жительства, злоупотребляющие спиртными напитками и не имеющие близких родственников», — подробности в надзорном ведомстве.Эти люди, не имеющие устойчивых социальных связей, стали лёгкой добычей для дельцов. Всего за этот период были привлечены к работе 18 человек.Жизнь в бараке и работа на заводеПосле «вербовки» схема переходила в следующую, ключевую фазу. Жертв селили в абсолютно непригодных для жизни условиях. Всех 18 человек поселили в многоквартирном доме на улице Фейгина во Владимире, который уже был признан нежилым, расселен и готовился к сносу в рамках программы комплексного развития территорий.Самое страшное — работников ограничивали в свободном передвижении и жестко контролировали их пребывание, «лишая возможности покинуть данный объект».Подозреваемые, по данным Следственного комитета, действительно обеспечивали своих «подопечных» одеждой, продуктами и вещами первой необходимости. Но это было лишь условием для главного: использования их труда.Работа по найму, зарплата — в карманДалее жертв принуждали выполнять тяжёлую работу — они трудились грузчиками и уборщиками на одном из крупных предприятий пищевой отрасли областного центра.Предприятие честно оплачивало труд работников, переводя деньги предпринимателям, которые, в свою очередь, привлекли этих людей. Однако до самих работников зарплата так и не доходила.«При этом непосредственные работники денег не получали. Таким образом, оплата за оказанные услуги на сумму более 1 млн. руб., полагавшаяся 18 гражданам, привлекаемым к труду, ими была не получена», — в сообщении Прокуратуры.СК и прокуратура дают оценку действиямФигуранты — 32-летние уроженцы Ивановской области и Ковровского района Владимирской области — были оперативно задержаны. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании им меры пресечения.По фактам присвоения денег в особо крупном размере и незаконного лишения свободы (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 2 ст. 127 УК РФ), возбуждены уголовные дела.СК России по Владимирской области подчеркивает, что комплекс следственных действий направлен на установление всех обстоятельств. В центре внимания — не только действия подозреваемых, но и бездействие ответственных лиц.Прокуратура города Владимира также организовала широкомасштабную проверку, чтобы дать юридическую оценку действиям всех сторон. Будет проверена деятельность предпринимателей и самой организации пищевой отрасли на предмет соблюдения требований трудового законодательства.Отдельно будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и правообладателя дома на улице Фейгина, которые допустили длительное использование ветхого объекта для преступных целей.