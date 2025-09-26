Подрядчик не исправил просадки дорожного полотна, а администрация не приняла должных мер для устранения нарушений.

Во Владимирской области глава администрации Селивановского района получила наказание за бездействие в отношении некачественно отремонтированной дороги. Прокуратура Владимирской области выяснила, что после ремонта ООО СК «Масштаб» за 17 миллионов рублей, некоторые участки дорог в поселке Новый Быт, в частности по проезду №1 и улице Шоссейной, имели серьезные дефекты.Не смотря на 4-летнюю гарантию, подрядчик не исправил просадки дорожного полотна, а администрация не приняла должных мер для устранения нарушений.В итоге чиновнику внесено представление.