Жители Владимирской области приглашаются к участию в Международном экологическом диктанте «Эко Толк».«ЭкоТолк» - это масштабная инициатива, направленная на формированиеэкологической культуры через массовое просвещение, повышение уровня экологической грамотности и вовлечение людей в природоохранные инициативы. Проект объединяет участников из разных уголков мира, подчеркивая нашу общую глобальную ответственность за сохранение Планеты. Особенно это актуально для такого уникального региона с богатым природным и культурным наследием, как Ваш.В этом году экологический диктант проводится под девизом «Планета - наш общий дом» и посвящен актуальным вызовам человечества: сохранение экологии Земли и освоение космического пространства. Для жителей региона, хранящих традиции предков и живущих в гармонии с природой, чей край славится своими заповедными территориями и промышленным потенциалом, тема сохранения хрупкой экосистемы своего «дома» имеет особое практическое значение.Масштаб и значимость проекта невозможно переоценить: в прошлых сезонах диктант охватил 170 стран и все 89 субъектов РФ. Мы уверены, что наш регион, с его высоким потенциалом, может стать одним из лидеров по участию в этом году.Международный экологический диктант «Эко Толк» проходит по всему миру как на оффлайн-площадках, так и в онлайн-формате на портале ECODIKTANT.RU. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Регистрация участников откроется со 2 октября.Результаты Эко Диктанта будут размещены на сайте 12 января 2026 г.