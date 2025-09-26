За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 47 жителя Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 20 миллионов рублей, сообщили в МВД

За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 47 жителя Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 20 миллионов рублей, сообщили в МВД региона. Так, 70-летнюю жительницу Владимира мошенники, представившись сотрудниками силовых структур, убедили «декларировать» более 2 млн рублей. А 57-летняя местная жительница из-за злоумышленников лишилась 1,6 млн рублей, переведя деньги на «безопасный счёт». По всем