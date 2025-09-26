Осуждённый за серию краж мужчина захотел пользоваться телефоном на территории исправительного учреждения. Следователи совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности

Осуждённый за серию краж мужчина захотел пользоваться телефоном на территории исправительного учреждения. Следователи совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УФСИН установили, что осуждённый ИК-7 решил дать взятку в размере 40 тысяч оперуполномоченному оперативного отдела. Помочь в этом деле он попросил своего знакомого из Гусь-Хрустального, который привёз деньги, телефон и бутылку коньяка, но был задержан.