Ржевский собирается на бал.
-Василий! Придумай-ка для меня какую-нибудь классную шутку. Хочу блеснуть на балу.
-Ну, вот барин, представьте. Едет по дороге телега, в ней мужик, везет дерн. Навстречу идет бабка, яйца несет. Повстречались, бабку мужику говорит: "Мужик, давай дерну за яйца".
-Хо-хо. Весело, весело. Надо будет запомнить блеснуть.
На бал приходит.
-Господа! У меня оригинальная шутка! Представьте. Едет по дороге мужик, везет дерн, навстречу идет бабка, несет...Как же это...Продукт такой, деревенский...
-Творог?
-Точно, творог! Ну, бабка мужику и говорит: "Давай дерну за яйца!"
еще анекдот!