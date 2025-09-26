МИЛИЦЕЙСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН
Это должен знать каждый второй.
Как защитить свое жилище:
Если, проснувшись ночью, вы увидите, что в фор-
точку к вам забрался вор, помогите ему выбраться
обратно с помощью ломика или топора.
Стеклянный глаз, вставленный в дверной глазок,
отпугнет от вашей квартиры любого вора.
Оставляя детей в доме одних, научите их на все
звонки отвечать: «Папа и мама заняты. Они чистят
и смазывают пулемет».
Когда бандиты начнут выламывать дверь, попро-
буйте одновременно ломать ее со своей стороны. Это
озадачит злоумышленников.
Как вести себя на улице, чтобы остаться в живых:
Если встречный прохожий просит у вас закурить,
то самым лучшим действием будет, не дожидаясь на-
падения, ударить его кулаком в лоб.
Если на вас нап
