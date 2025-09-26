С первого января МРОТ в стране составит 27 тысяч 93 рубля. Это значительно превысит темпы инфляции за 2025 год.

С первого января МРОТ в стране составит 27 тысяч 93 рубля. Это значительно превысит темпы инфляции за 2025 год. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в следующем году составит 6,8%. Таким образом новое значение МРОТ превысит ожидаемый уровень инфляции более чем втрое. Это решение Правительства поспособствует увеличению заработных плат почти для 4,5 миллиона человек. В первую очередь эта мера коснется неквалифицированных рабочих, которые получают «минималку» за свой труд.Как известно, МРОТ необходим также для расчета многих других выплат. Среди них — отпускные, больничные и другие обязательные выплаты социального страхования.«Напомню, что Президент ранее уже отметил, что МРОТ в России превысил прожиточный минимум. По его инициативе до 2030 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 тысяч рублей. Правительство и дальше будет индексировать МРОТ с целью роста доходов людей,Помимо этого, целью единой денежно-кредитной политики государства является и обеспечение снижения годовой инфляции в следующем году до 4 процентов и закрепление её на этом уровне в дальнейшем.Полагаю, что повышение минимального размера оплаты труда будет способствовать росту платёжеспособности населения, в дальнейшем возрастет потребительский спрос, а это в свою очередь даст своеобразный толчок экономике страны», — прокомментировал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.