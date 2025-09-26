Женщина 20 раз переводила деньги со счетов клиентки на свои.

Во Владимирской области Александровский городской суд вынес приговор бывшей управляющей офисом банка, обвиняемой в хищении более 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.С июня по октябрь 2024 года, используя свое служебное положение, женщина 20 раз переводила деньги со счетов клиентки на свои.Подсудимая полностью признала вину и возместила ущерб. Ей назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также запрет на банковскую деятельность сроком на 2,5 года.