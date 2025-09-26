Инспекция по охране культурного наследия решила полностью восстановить эту надпись.

Во Владимире при реставрации школы №1, той, что на Дворянской у Золотых ворот, нашли интересную штуку. Подробности рассказали в правительстве региона.Под слоями штукатурки на фасаде обнаружили надпись «Женская гимназия». Оказалось, это не просто так: здание-то построено в 1830-х, и до 1917 года там и правда была женская гимназия. Инспекция по охране культурного наследия решила полностью восстановить эту надпись.Сейчас её уже расчистили и обмерили, а специалисты из «Владимирреставрации» изучают архивы, чтобы решить, как лучше её восстановить. Так что скоро фасад школы вернет себе часть своей истории.