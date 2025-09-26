Скульптура, созданная московским мастером Петром Братякиным, вместе с постаментом достигает 170 сантиметров в высоту.

На улице Интернациональной во Владимире, недалеко от плоского фонтана, теперь красуется новый арт-объект – бронзовый «Гусь Удачи». Об этом сообщил глава города Алексей Соколов. Скульптура, созданная московским мастером Петром Братякиным, вместе с постаментом достигает 170 сантиметров в высоту.Интересно, что сама птица была отлита несколько лет назад, примерно тогда же, когда в сквере у Православной гимназии появился монумент Архангелу Михаилу. Городу ее подарили предприниматель Николай Туник и руководитель организации воинов-интернационалистов Александр Давыдов. Теперь у жителей и гостей Гусь-Хрустального есть еще один повод для прогулки и, возможно, для того, чтобы потереть гуся на удачу.Напомним, ранее мы писали, что