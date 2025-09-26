В Коврове завершилась модернизация системы оперативного тока на главной питающей подстанции 220 кВ, что значительно повысит надежность электроснабжения города и близлежащих населенных

В Коврове завершилась модернизация системы оперативного тока на главной питающей подстанции 220 кВ, что значительно повысит надежность электроснабжения города и близлежащих населенных пунктов. В рамках проекта стоимостью более 38 миллионов рублей было установлено современное отечественное оборудование. Об этом сообщили в правительстве области. Заменены устаревшие аккумуляторные батареи и выпрямительно-зарядные устройства на новые, более надежные и долговечные