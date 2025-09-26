А еще предложил 40 000 рублей.

В Коврове Владимирской области возбуждены уголовные дела против осужденного и его знакомого за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.Следствие установило, что осужденный, отбывающий срок за кражи в исправительной колонии №7, договорился со своим знакомым о передаче взятки оперативному сотруднику учреждения. Целью было пронести на территорию колонии сотовый телефон.11 сентября 2025 года знакомый передал оперуполномоченному 40 тысяч рублей, сотовый телефон и бутылку коньяка, после чего был задержан. Уголовные дела объединены, посредник заключен под стражу. Расследование продолжается.