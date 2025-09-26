После того как служба поддержки такси заявила, что никаких забытых вещей не найдено, за дело взялись оперативники.

В Коврове Владимирской области завершилось расследование необычного дела о краже. Местная жительница обратилась в полицию, сообщив о пропаже сумки, забытой, предположительно, в такси. Внутри находились фотоаппарат, аккумулятор и 20 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.После того как служба поддержки такси заявила, что никаких забытых вещей не найдено, за дело взялись оперативники. Вскоре выяснилось, что 23-летний таксист, подвозивший женщину, просто решил присвоить находку себе, солгав диспетчерам. Деньги он успел потратить, но фотоаппарат и аккумулятор удалось вернуть.Сейчас уголовное дело по статье «Кража со значительным ущербом» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) передано в суд, и водитель ожидает приговора.