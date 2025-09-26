В Музее Востока представили более сотни уникальных чайников из федеральных собраний, частных коллекций и современных мастерских китайского города Исин. Экспозицию открыли посол КНР Чжан Ханьхуэй и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, подчеркнувшие её значение для культурного обмена между странами.

В Музее Востока открылась выставка Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй назвал её культурным мостом между Россией и Китаем.Экспозиция собрала чайники из федеральных музеев (в том числе принадлежавшие Петру I) и частных коллекций, среди них — семьи Марии Захаровой. Особое внимание привлекла история, рассказанная её матерью Ириной Захаровой, о магии исинских чайников, которые будто переживают судьбу своих владельцев.На втором этаже представлены современные работы 35 мастеров из китайского города Исин. Их изделия — известные бренды, стоимостью миллионы рублей, используемые в государственном церемониале. Авторы лично приехали в Москву и охотно общались с публикой. Особенно выделялись работы Ши Сяомина (чайники в виде сумок) и Ван Сяоли (желтый паук на ножках).Организаторами выставки стали посол Китая и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Последний подчеркнул, что эти чайники — не просто предметы искусства, а часть гуманитарного проекта и стратегического партнёрства между Россией и КНР.На открытии также выступила Елена Харламова из Минкульта, отметившая, что российско-китайский культурный обмен развивается особенно активно: за два года проведено более 250 совместных мероприятий.Посол Чжан Ханьхуэй, общаясь с гостями, напомнил о Чайном пути, который связывал Россию и Китай с древних времён: Это не просто чайники, а культура и гуманитарные контакты.