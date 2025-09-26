В связи с работами на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в октябре будут проводиться плановые отключения технических средств, задействованных в трансляции

В связи с работами на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в октябре будут проводиться плановые отключения технических средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, сообщает Правительство Владимирской области. Профилактику проведут на 10 объектах телерадиовещания. В соответствии с графиком планируется отключение объектов связи: – 2 октября с 10:00