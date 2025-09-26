В связи с работами на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в октябре будут проводиться плановые отключения технических средств, задействованных в трансляции
