Во Владимире в парке культуры и отдыха «Дружба» прошел ежегодный городской туристический слет. В течение 20 лет около трехсот участников собираются, что бы показать свои навыки туризма в

Во Владимире в парке культуры и отдыха «Дружба» прошел ежегодный городской туристический слет. В течение 20 лет около трехсот участников собираются, что бы показать свои навыки туризма в конкурсных испытаниях. Школьники, студенты института туризма и гостеприимства, а также учащиеся Владимирского техникума в составе 15 команд проходили полосу препятствий. Дмитрий Жученко, межрегиональный координатор движения «Волонтеры Гостеприимства»