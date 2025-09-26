Во Владимире состоялась церемония награждения лауреатов XIII Всероссийской правовой премии имени М.М. Сперанского. Награды получили выдающиеся российские юристы Евгений Суханов и Лидия

Во Владимире состоялась церемония награждения лауреатов XIII Всероссийской правовой премии имени М.М. Сперанского. Награды получили выдающиеся российские юристы Евгений Суханов и Лидия Михеева, внесшие значительный вклад в развитие правовой системы страны. Об этом поделились в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области Всероссийская правовая премия имени Сперанского Ассоциации юристов России является формой признания особых заслуг в развитии