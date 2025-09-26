Во Владимире состоялся ежегодный строительный форум «Дом себе», объединивший на одной площадке будущих домовладельцев и представителей строительной индустрии. Выставка, собравшая порядка

Во Владимире состоялся ежегодный строительный форум «Дом себе», объединивший на одной площадке будущих домовладельцев и представителей строительной индустрии. Выставка, собравшая порядка 30 ведущих компаний региона, дает возможность воплотить жилищную мечту, а молодым специалистам — найти свое место в профессии. В рамках форума была организована ярмарка вакансий, где студенты могли выбрать подходящее для себя направление и