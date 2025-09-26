Главное правило: при обнаружении БПЛА — не паниковать.

Жителям Владимирской области напомнили о ключевых правилах поведения в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или их частей. МЧС России четкий алгоритм действий, который поможет сохранить жизнь и здоровье в случае потенциальной опасности.Главное правило: при обнаружении БПЛА — не паниковать и ни в коем случае не приближаться к объекту, где бы он ни находился: в небе или на земле.Важно знать, как правильно укрыться. Если вы находитесь в здании, немедленно спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться категорически запрещено.В квартире, если невозможно спуститься вниз, найдите место между несущих стен, где нет окон, и сядьте на пол. Лучшим укрытием считается ванная комната. Ни в коем случае не подходите к окнам.На улице нужно срочно искать ближайшее укрытие. Это может быть подземный переход, паркинг или любое капитальное здание.Если атака БПЛА застала вас в автомобиле, стоит немедленно покинуть транспортное средство и найдите безопасное укрытие.МЧС особо подчеркивает: если вы обнаружили беспилотник или его части, это может быть не менее опасно, чем сам полет. Ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к найденному устройству или его обломкам. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по телефону 112.