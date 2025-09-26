Сообщение о возгорании поступило в 22:24.
Поздним вечером 25 сентября во Владимире произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Усти-на-Лабе, д. 5. Благодаря оперативной работе огнеборцев, удалось спасти одного пострадавшего и эвакуировать десять человек, включая двоих детей.
Сообщение о возгорании поступило в 22:24. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил 40 квадратных метров площади.
В ходе спасательной операции сотрудники МЧС вывели из горящего здания 10 человек, среди которых было двое детей.
Также пожарные спасли мужчину 1982 года рождения. Он получил отравление угарным газом и ожоги плеча 1-2 степени. Пострадавшего немедленно передали медикам.
Для ликвидации ночного пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.