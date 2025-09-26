Сообщение о возгорании поступило в 22:24.

Поздним вечером 25 сентября во Владимире произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Усти-на-Лабе, д. 5. Благодаря оперативной работе огнеборцев, удалось спасти одного пострадавшего и эвакуировать десять человек, включая двоих детей.Сообщение о возгорании поступило в 22:24. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил 40 квадратных метров площади.В ходе спасательной операции сотрудники МЧС вывели из горящего здания 10 человек, среди которых было двое детей.Также пожарные спасли мужчину 1982 года рождения. Он получил отравление угарным газом и ожоги плеча 1-2 степени. Пострадавшего немедленно передали медикам.Для ликвидации ночного пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.