Сообщение о возгорании в четырёхэтажном доме № 5 на Усти-на-Лабе поступило сотрудникам МЧС 25 сентября, в 22.24. Пожар возник в одной из квартир. Пламя распространилось на площади 40 кв.м. Спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей. Пострадал один человек. Пламя тушили 16 огнеборцев на 5 единицах спецтехники.