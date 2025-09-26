30 сентября, с 8.00 до 12.00, под «чёрным мостом» на улице Рабочий спуск будет ограничено движение транспорта, сообщают в администрации г. Владимира. Специалисты МКУ «Центр управления городскими

30 сентября, с 8.00 до 12.00, под «чёрным мостом» на улице Рабочий спуск будет ограничено движение транспорта, сообщают в администрации г. Владимира. Специалисты МКУ «Центр управления городскими дорогами» будут осуществлять работы по ремонту асфальтового покрытия. МКУ «ЦУГД» приносит извинения за временные неудобства.