Завтра, 27 сентября, в торговом центре «Восток-1» жителей города начнут прививать от гриппа. Это первый пункт вакцинации против гриппа, который откроют в общественных пространствах во Владимире. Медицинские работники Центральной поликлиники г. Владимира будут прививать вакцинами против гриппа: «Совигрипп» и «ФЛЮ-М». График работы пункта – по субботам, с 10.00 до 12.00. Медики расположатся на 2 этаже