Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается в суд, чтобы остановить торговлю сигаретами рядом с образовательными учреждениями в городе и области. Продажа никотиносодержащей продукции в радиусе менее 100 метров до территорий школ и детских садов запрещена. По решению Головинского районного суда Москвы сетевая компания больше не сможет реализовывать табак возле школы №36 и детского сада №48