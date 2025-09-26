Решение принял Головинский районный суд Москвы.

Роспотребнадзор по Владимирской области добился через суд запрета на продажу табака в двух магазинах сети «Красное и Белое» во Владимире. Причина — оба магазина расположены менее чем в 100 метрах от школ или детских садов, что нарушает законодательство.Решение принял Головинский районный суд Москвы, куда обратился Роспотребнадзор, так как юрлицо сети зарегистрировано в столице.Запрет касается магазинов на Добросельской, 177А (рядом со школой №36) и Красноармейской, 24А (рядом с детским садом №48). Решения еще не вступили в силу и могут быть обжалованы.