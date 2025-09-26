Мошенники используют старые и новые схемы, причем жертвами становятся как молодые люди, так и пенсионеры.

Жители Владимирской области продолжают попадаться на уловки дистанционных мошенников, теряя при этом огромные суммы. Только за прошедшую неделю в полицию поступило 47 заявлений о преступлениях, совершенных с использованием IT-технологий. Общая сумма ущерба составила почти 20 миллионов рублей.Мошенники используют старые и новые схемы, причем жертвами становятся как молодые люди, так и пенсионеры.Один из самых крупных эпизодов произошел в Вязниковском районе. 38-летняя местная жительница обратилась в полицию после того, как лишилась более 1,3 миллиона рублей.Всё началось с предложения в Telegram-канале о покупке автомобиля. Женщина поверила неизвестным, перевела им деньги на несколько счетов, но, естественно, ни машины, ни своих накоплений так и не увидела.В областном центре мошенники действовали более агрессивно: 70-летняя жительница Владимира лишилась более 2 миллионов рублей. Ей позвонили лже-сотрудники силовых структур и убедили в необходимости «декларирования» денежных средств. В итоге женщина передала свои личные накопления курьеру, которого прислали мошенники.В один день, 20 сентября, мошенники обманули сразу двух жительниц Владимира. 57-летняя женщина перевела им более 1,6 миллиона рублей на так называемый «безопасный счёт». В тот же день 34-летняя горожанка потеряла почти 2 миллиона рублей.Во всех случаях мошенники связывались с жертвами через популярные мессенджеры, а после того, как деньги были переведены, переписки тут же удалялись, чтобы замести следы.