Его жертвами стали три девочки в возрасте 14 и 15 лет

Его жертвами стали три девочки в возрасте 14 и 15 летРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего владимирца.Его обвиняют во вступлении в половые отношения с несовершеннолетними, в развратных действиях, в незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних через интернет и в фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порно.С февраля 2015 года на протяжении долгого времени бывший железнодорожник в соцсетях знакомился с несовершеннолетними, переписывался с ними, вел «беседы» на интимные темы и высылал фото непристойного характера.Одну из девочек он склонил к близким отношениям и неоднократно приглашал 14-летнюю школьницу на съемную квартиру или в одно из помещений здания вокзала.Кроме того, малолетние, не осознавая пагубность намерений мужчины, отправляли ему свои эротические фотографии. Его жертвами стали три девочки в возрасте 14 и 15 лет.Обвиняемый признал вину и рассказал, что таким способом хотел разнообразить свою жизнь.Уголовное дело направлено в суд.