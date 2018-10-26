Ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 7,5 процента годовых. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров, где было отмечено, что с предыдущего заседания ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются на повышенном уровне.

Ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 7,5 процента годовых. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров, где было отмечено, что с предыдущего заседания ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются на повышенном уровне.Также Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2019 год в интервале 5,0-5,5 процента. К 2020 году, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, она, предположительно, вернется к уровню 4 процентов.Что касается годовой инфляции в России – то по состоянию на 22 октября, она, по данным ЦБ, составила 3,5 процента.Эксперты ЦБ подчеркивают, что на курсовые и инфляционные ожидания может повлиять рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы.Российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным, информирует ЦБ.Как сообщает ТАСС, следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 14 декабря.