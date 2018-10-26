Доктор будет принимать пациентов с 29 октября

Доктор будет принимать пациентов с 29 октябряБывший директор облздрава Александр Кирюхин будет работать врачом-пульмонологом Областной клинической больнице, сообщают в «».Доктор будет принимать пациентов с 29 октября.О том, что экс-глава департамента здравоохранения уходит со своего поста мы узнали 16 октября. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кирюхин поделился с журналистами, что все эти годы старался работать честно и говорить все, ничего ни от кого не скрывая.Его преемницей стала Юлия Арсенина, которая вот несколько лет работала заместителем директора облздрава.«Я врачом пришел в эту жизнь - врачом из нее и уйду, - сказал Александр Викторович. - Конечно, продолжу работу и в государственной системе здравоохранения, которой я верно служил и работал».Кроме этого Кирюхин выразил желание поездить по курсам повышения квалификации, чтобы не отставать от новых коллег.