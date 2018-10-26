Американская полиция арестовала подозреваемого в рассылке бомб по почте. Это Сизар Сэйок-младший, ему 56 лет. Информацию об аресте подтвердил президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

Американская полиция арестовала подозреваемого в рассылке бомб по почте. Это подтвердил президент Дональд Трамп.Как сообщает ТАСС, во время выступления в Белом доме он сказал:"Мы не должны позволять политическому насилию укорениться в США, не можем этого допустить, я готов сделать все возможное, чтобы этого не произошло".Между тем The New York Post сообщает имя преступника и публикует его фотографию. Это Сизар Сэйок-младший, ему 56 лет.Всего было обнаружено 12 самодельных взрывных устройств. Среди адресатов — экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший вице-президент США Джозеф Байден, актер Роберт Де Ниро и другие. Все они являются членами Демократической партии и критикуют Дональда Трампа.