Джулиан Ассанж назвал условие, при котором он готов сдаться британским властям: он сделает это в обмен на письменное сообщение от Соединенного Королевства о том, что его не экстрадируют.

Джулиан Ассанж назвал условие, при котором он готов сдаться британским властям: он сделает это в обмен на письменное сообщение от Соединенного Королевства о том, что его не экстрадируют.Как подтвердил РИА Новости адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа, если это условие будет выполнено, то Ассанж предстанет перед британским правосудием.Тем временем, как напоминает ТАСС, эквадорские власти предлагали основателю WikiLeaks два варианта разрешения его ситуации, однако оба были отвергнуты австралийцем.На пресс-конференции в Кито генпрокурор республики Иньиго Сальвадор Креспо рассказал, что Ассанжу предлагалось сдаться британской юстиции с условием предоставления ему гарантий, которые удалось получить эквадорскому правительству, и возможность оставаться в посольстве Эквадора в течение любого времени, при условии выполнения "определенных правил".Креспо отдельно подчеркнул, что правила эквадорских властей о нахождении на территории диппредставительства никак не ущемляют права Джулиана Асанжа.