К счастью, автомобилист не пострадал

К счастью, автомобилист не пострадалПрямо в центре Владимира произошла авария. Днем 25 октября автомобиль МЧС врезался в дерево у дома №102 на Большой Московской.Свидетели происшествия рассказали, что водитель пытался уйти от столкновения с другой машиной, от чего угодил в дерево.Но в пресс-служба регионального МВД сообщили, что водитель «не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства». К счастью, сам автомобилист не пострадал.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.