Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал
телеведущего за выпуск шоу Прямой эфир, посвященный памяти скончавшегося 26 октября
артиста. По его мнению, это бестактно по отношению к друзьям и коллегам Николая Караченцова.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал
телеведущего за выпуск шоу "Прямой эфир", посвященный памяти скончавшегося 26 октября
артиста. По его мнению, это бестактно по отношению к друзьям и коллегам Николая Караченцова.
"Человек только умер, и сразу коршуны налетели. Ни
стыда, ни совести. Малахов, видимо, не понимает, что сегодня и в последующие пару
дней ТВ должно просто показывать фильмы и передачи памяти Николая Петровича, а
не делать студию с артистами, где они будут плакать и рыдать", – высказал свое
мнение "Дни.ру" Манукян. Он отметил, что это трагическое событие и так прилично
ударило по артистам.
Эксперт не понимает, зачем собирать коллег и друзей в день его смерти, чтобы выпытывать об их чувствах. "Все важные
слова они скажут 29 октября в "Ленкоме" на траурном мероприятии,
когда уже хоть немного придут в себя. А Малахов как всегда просто делает
рейтинги своей передаче и не важно, на чем", – заключил Вадим Манукян.
Напомним, онкологическое
заболевание у Николая Караченцова обнаружили в сентябре 2017-го. Кроме
того, актер так и не смог оправиться после аварии, которая произошла в ночь на
28 февраля 2005 года.
Как писали "Дни.ру",
артист умер 26 октября в больнице. Прощание с состоится 29 октября
на сцене театра "Ленком", членом труппы которого он оставался до
последнего дня.