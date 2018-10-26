Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал телеведущего за выпуск шоу Прямой эфир, посвященный памяти скончавшегося 26 октября артиста. По его мнению, это бестактно по отношению к друзьям и коллегам Николая Караченцова.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковалтелеведущего за выпуск шоу "Прямой эфир", посвященный памяти скончавшегося 26 октябряартиста. По его мнению, это бестактно по отношению к друзьям и коллегам Николая Караченцова."Человек только умер, и сразу коршуны налетели. Нистыда, ни совести. Малахов, видимо, не понимает, что сегодня и в последующие парудней ТВ должно просто показывать фильмы и передачи памяти Николая Петровича, ане делать студию с артистами, где они будут плакать и рыдать", – высказал своемнение "Дни.ру" Манукян. Он отметил, что это трагическое событие и так приличноударило по артистам.Эксперт не понимает, зачем собирать коллег и друзей в день его смерти, чтобы выпытывать об их чувствах. "Все важныеслова они скажут 29 октября в "Ленкоме" на траурном мероприятии,когда уже хоть немного придут в себя. А Малахов как всегда просто делаетрейтинги своей передаче и не важно, на чем", – заключил Вадим Манукян.Напомним, онкологическоезаболевание у Николая Караченцова обнаружили в сентябре 2017-го. Крометого, актер так и не смог оправиться после аварии, которая произошла в ночь на28 февраля 2005 года.Как писали "Дни.ру",артист умер 26 октября в больнице. Прощание с состоится 29 октябряна сцене театра "Ленком", членом труппы которого он оставался допоследнего дня.