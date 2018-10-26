Стало
известно, что умер последний пес породы корги британской королевы по кличке
Виспер. Елизавета II очень любила домашнего питомца.
Стало
известно, что умер последний пес породы корги британской королевы по кличке
Виспер. Елизавета II очень любила домашнего питомца.
Четвероногий друг скончался в возрасте 12 лет.
У королевы пес прожил всего два года.
стала
заботиться о нем, когда ушел из жизни первый хозяин собаки —
отставной егерь Сандрингемского дворца Билл Фенвик, передает Daily Mail. По
словам представителя монаршей
семьи, Елизавета II сильно расстроена из-за смерти Виспера.
Дело в том, что
королева очень любит своих домашних питомцев. А Виспер стал для нее фаворитом
после смерти его предшественника по кличке Уиллоу.
Возможно,
Елизавета II
найдет утешение в других питомцах – Кэнди и Вулкане. Эти псы принадлежат к породе дорги. Прежнего 15-летнего
любимца королевы Великобритании пришлось усыпить, поскольку он сильно страдал
от онкологии.
Отметим, стала держать собак с 18 лет. Именно тогда ей подарили
первого щенка. За всю жизнь до настоящего момента у британской королевы было
более 30 собак.
Ранее бывший шеф-повар
британской королевской семьи Даррен Макгрэди рассказал о блюдах, которые
запрещено готовить в Букингемском дворце. Кроме того, он поведал о личных
кулинарных пристрастиях Елизаветы II. Так, одним из любимых блюд
Елизаветы II являются стейки прожарки well-done.