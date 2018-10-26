Стало известно, что умер последний пес породы корги британской королевы по кличке Виспер. Елизавета II очень любила домашнего питомца.

Сталоизвестно, что умер последний пес породы корги британской королевы по кличкеВиспер. Елизавета II очень любила домашнего питомца.Четвероногий друг скончался в возрасте 12 лет.У королевы пес прожил всего два года.сталазаботиться о нем, когда ушел из жизни первый хозяин собаки —отставной егерь Сандрингемского дворца Билл Фенвик, передает Daily Mail. Пословам представителя монаршейсемьи, Елизавета II сильно расстроена из-за смерти Виспера.Дело в том, чтокоролева очень любит своих домашних питомцев. А Виспер стал для нее фаворитомпосле смерти его предшественника по кличке Уиллоу.Возможно,Елизавета IIнайдет утешение в других питомцах – Кэнди и Вулкане. Эти псы принадлежат к породе дорги. Прежнего 15-летнеголюбимца королевы Великобритании пришлось усыпить, поскольку он сильно страдалот онкологии.Отметим, стала держать собак с 18 лет. Именно тогда ей подарилипервого щенка. За всю жизнь до настоящего момента у британской королевы былоболее 30 собак.Ранее бывший шеф-поварбританской королевской семьи Даррен Макгрэди рассказал о блюдах, которыезапрещено готовить в Букингемском дворце. Кроме того, он поведал о личныхкулинарных пристрастиях Елизаветы II. Так, одним из любимых блюдЕлизаветы II являются стейки прожарки well-done.